Париж, 6 июня, 2024, 05:22 — ИА Регнум. Во Франции уроженца Донбасса подозревают в подготовке террористических актов. Пострадавшего в результате взрыва мужчину арестовали на больничной койке, сообщило 5 июня издание Le Journal du Dimanche.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным журналистов, 26-летний подозреваемый проживал в отеле около аэропорта Шарль-де-Голль. В его номере полицейские обнаружили взрывные устройства, наличные деньги, бланки паспортов и оружие.

По версии следствия, арестованный планировал взорвать французское военное снаряжение, предназначенное для передачи Украине.

Как сообщало ИА Регнум, в конце мая сотрудники полиции задержали во Франции 18-летнего чеченца. Его обвинили в подготовке теракта на Олимпийских играх в Париже. По предварительным данным, задержанный планировал нападение на стадион «Жоффруа Гишара» во время футбольных матчей. Вместимость стадиона — около 40 тыс. человек. Молодого человека задержали. По информации силовиков, его вдохновила исламистская идеология, и он хотел умереть смертью мученика во время теракта.

Утром 1 июня вблизи Эйфелевой башни разложили пять пустых гробов в натуральную величину, покрытых флагами Франции. На размещённых рядом плакатах говорилось, что это французские солдаты, погибшие на Украине. Парижская прокуратура возбудила уголовное дело.