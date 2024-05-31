Париж, 31 мая, 2024, 20:39 — ИА Регнум. Сотрудники полиции во Франции задержали 18-летнего чеченца, обвинив его в подготовке теракта на Олимпийских играх в Париже. Об этом 31 мая сообщило агентство Reuters.

Shaun Botterill/Global Look Press

«Предварительные данные указывают на то, что он планировал нападение на стадион «Жоффруа Гишара» во время футбольных матчей, которые пройдут там во время Олимпиады», — процитировало издание главу МВД республики Жеральда Дарманена.

Сообщается, что молодого человека задержали. По информации силовиков, его вдохновила исламистская идеология, и он хотел умереть смертью мученика во время теракта. Имя обвиняемого не назвали.

Стадион «Жоффруа Гишара» находится в Сент-Этьене. На нём планируют провести в ходе ОИ-2024 шесть футбольных матчей. Вместимость стадиона — около 40 тыс. человек.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле во Франции задержали школьника, который планировал совершить теракт во время Олимпийских игр. По информации правоохранительных органов, он в соцсетях сообщил, что собирается умереть как мученик. При обыске у него нашли документ, в котором говорится о верности ИГИЛ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).