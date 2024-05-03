Москва, 3 мая, 2024, 21:58 — ИА Регнум. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель фактически признался, что не хочет мира на Украине, когда призвал Запад поставлять оружие Киеву, заявила 3 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

«Боррель заявил, что без поставок Западом оружия Киеву конфликт на Украине «закончится за две недели». Грандиозное признание!» — написала она.

Захарова отметила, что «формула мира» на Украине простая, нужно только, чтобы Запад прекратил поставлять Киеву оружие.

Как сообщало ИА Регнум, Боррель 3 мая, выступая с лекцией в Великобритании, заявил, что киевский режим без помощи Запада капитулирует через две недели. Глава европейской дипломатии согласился, что это приведёт к прекращению конфликта на Украине, но его не устраивает такой исход.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в январе заявил, что Запад не хочет, чтобы на Украине наступил мир, хотя уже все признают, что Киев не может продержаться без «подачек» союзников. Он также отметил, что украинцы начинают понимать, что их настоящий враг — киевский режим.