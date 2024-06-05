Пекин, 5 июня, 2024, 15:00 — ИА Регнум. Белоруссия будет принята в члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на саммите в июле, заявил генеральный секретарь организации Чжан Мин.

Валерий Шарифулин / ТАСС

«На предстоящем в июле саммите ШОС в Астане будет принято решение о вступлении Белоруссии в ШОС», — сказал он, выступая в Ташкенте на заседании экспертного форума ШОС.

Также он подчеркнул исторический характер грядущего расширения организации.

Как сообщало ИА Регнум, Шанхайскую организацию сотрудничества основали в 2001 году. В неё входят Россия, Китай, Индия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Пакистан и Иран. Последний официально вступил в ШОС в июне 2023 года.

Заявку на вступление в ШОС Белоруссия подала в июле 2022 года, а в ноябре 2023 года завершила ратификацию меморандума о присоединении к организации. Президент России Владимир Путин отмечал, что вступление Белоруссии укрепит возможности ШОС в политике, экономике, сфере безопасности и гуманитарной области. Республика должна стать полноформатным участником объединения, подчеркнул он.

На саммите ШОС в Астане, который пройдёт в начале июля 2024 года, будет принято решение о предоставлении Белоруссии статуса члена организации, отмечал в марте 2024 года генеральный секретарь ШОС Чжан Мин.

В ноябре 2023 года президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон об обязательствах республики по получению статуса члена Шанхайской организации сотрудничества, завершив процедуру ратификации документа Минском.

Меморандум о вступлении Белоруссии в ШОС был подписан в Нью-Дели 4 июля 2023 года. Закон, под которым Лукашенко поставил подпись, поручает белорусскому правительству «принять меры, необходимые для оформления участия республики в меморандуме».