Москва, 4 июля, 2023, 16:55 — ИА Регнум. Вступление Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) поможет восточному государству выйти из изоляции и обрести экономические перспективы, а самой организации — расширить свой авторитет в мире. Так политолог, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Фархад Ибрагимов прокомментировал официальное вхождение Ирана в ШОС.

Iranian Presidency/Keystone Press Agency/globallookpress Заседание Совета глав государств ШОС

Как отметил политолог, процесс выгоден для обеих сторон, и потому неслучайно возможность вступления Ирана в организацию активно обсуждалась ещё с 2005 года.

«Для Ирана это имеет колоссальное значение, несмотря на его долгие раздумыванья. В первую очередь это решение вопросов безопасности и поддержки для Ирана, возможности проводить более независимую от Запада внешнюю политику. Кроме того, в ШОС для Ирана есть большие экономические перспективы, потому что через эту организацию Тегеран будет разрушать американскую изоляцию», — рассказал Ибрагимов.

Как напомнил политолог, разговоры о вступлении Ирана в ШОС активизировались с новой силой в 2021 году благодаря действующему президенту Ибрагиму Раиси, который заинтересован в развитии отношений со странами Востока, а не Запада. Ибрагимов отметил, что иранский лидер не раз заявлял о необходимости выхода своего государства из изоляции и санкций, которые создали США. Тем не менее, по словам эксперта, не только Ирану выгодно членство в ШОС, но и самой организации.

«Для ШОС это важно с точки зрения географии. Теперь эта организация ограничивается не только регионами Центральной и Южной Азии. Теперь ШОС — это ещё и Ближний Восток. И возможно, что Турция тоже заинтересуется вступлением. Через Иран проходит много логистических путей, он станет своего рода мостиком от ШОС к другим странам Востока и Африки», — отметил политолог.

Эксперт уточнил, что о желании членства в ШОС уже заявляют и страны северной Африки, такие как Алжир и Египет. По мнению Ибрагимова, Шанхайская организация помогает странам, которые проводят независимую внешнюю политику, в борьбе с давлением на них западных стран, а также в противостоянии американской гегемонии.

«Для России вступление стратегического партнёра — Ирана — в ШОС тоже имеет позитивное значение. И это придаёт России ещё больше сил, потому что у нас там одни из доминирующих позиций, а появление нашего союзника только укрепит наше положение в ШОС и авторитет», — рассказал Ибрагимов.

По словам эксперта, в своё время и Москва выступала за вступление Ирана в Шанхайскую организацию. Кроме того, как отметил политолог, совместное членство в ШОС будет способствовать решению вопросов безопасности. В частности, сможет улучшиться контроль над Афганистаном, где по-прежнему вызывают беспокойства радикальные террористические группировки, которые может спонсировать Запад.

4 июля Иран официально вступил в Шанхайскую организацию сотрудничества. Решение о вступлении Ирана было принято на 23-м саммите организации, который проходит под председательством Индии. Президент России Владимир Путин заявил, что общая задача ШОС — помочь Ирану встроиться в работу организации. Российский лидер приветствовал вступление Ирана и поздравил иранского президента с полноправным членством в организации.

В рамках саммита ШОС президент Ирана Ибрагим Раиси выступил за удаление доллара из мировой практики для установления нового экономического порядка. Он назвал доллар инструментом гегемонии Запада.

Иран стал девятым членом ШОС. В сентябре 2022 года на саммите в Самарканде был подписан меморандум об обязательствах Ирана в целях вступления в организацию. ШОС была основана 15 июня 2001 года шестью странами — Россией, Казахстаном, Киргизией, Китаем, Таджикистаном и Узбекистаном. В 2017-м в организацию вступили Индия и Пакистан.