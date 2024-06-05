Москва, 5 июня, 2024, 13:14 — ИА Регнум. Группировка войск «Запад» Вооружённых сил России уничтожила за сутки в зоне своей ответственности до 545 военных ВСУ, сообщил 5 июня официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

По его словам, подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям 14-й, 44-й, 60-й механизированных бригад ВСУ, 112-й, 117-й бригад теробороны, 4-й, 13-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Стельмаховка, Новоселовское, Червоная Диброва, Макеевка Луганской Народной Республики, Петропавловка Харьковской области, Торское и Ямполовка Донецкой Народной Республики.

ВСУ в зоне ответственности российской группировки потеряли за сутки до 545 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, четыре пикапа, станцию радиэлектронной борьбы «Нота», 155-мм гаубицу М777 производства США, 155-мм гаубицу М198 производства США и 122-мм гаубицу Д-30, добавил Конашенков.

Как передавало ИА Регнум, 4 июня Конашенков заявил, что российская группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи, Вооружённые силы Украины в зоне её ответственности потеряли за сутки до 400 военных. Кроме того, добавил представитель российского военного ведомства, российские бойцы отразили контратаку штурмовой группы противника в районе населённого пункта Невское в Луганской Народной Республике (ЛНР).

Также российские военные уничтожили за сутки три бронетранспортёра, восемь автомобилей, три 152-мм гаубицы Д-20, 152-мм гаубицу 2А65 «Мста-Б» и 122-мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика».

В начале мая экс-глава МВД Украины Юрий Луценко заявил, что подразделения ВСУ на наиболее тяжёлых участках фронта, в частности в зоне наступления российских войск, испытывают критическую нехватку личного состава. По его данным, на спокойных участках линии боевого соприкосновения украинские отряды укомплектованы примерно на 70%, а в районах продвижения российских войск — только на 40%.