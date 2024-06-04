Москва, 4 июня, 2024, 13:11 — ИА Регнум. Российская группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи, Вооружённые силы Украины (ВСУ) в зоне её ответственности потеряли за сутки до 400 военных, сообщил на брифинге 4 июня официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 28-й механизированной, 4-й танковой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Степовая, Новосёловка и Богуславка Харьковской области», — сказал он.

Кроме того, добавил представитель российского военного ведомства, российские бойцы отразили контратаку штурмовой группы противника в районе населённого пункта Невское в Луганской Народной Республике (ЛНР).

Согласно данным Минобороны РФ, ВСУ потеряли за сутки до 400 военнослужащих, три бронетранспортёра, восемь автомобилей, три 152-мм гаубицы Д-20, 152-мм гаубицу 2А65 «Мста-Б» и 122-мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика».

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Конашенков информировал, что украинские военные в зоне ответственности российской группировки «Запад» за сутки потеряли до 435 человек.

1 июня подразделения этой же группировки войск заняли более выгодные рубежи в районах Новоегоровки в Харьковской области, Серебрянки и Григоровки в ДНР. Также украинские военные пытались атаковать в районе Червоной Дибровы в ЛНР. Однако российские силы контратаку штурмовиков 63-й механизированной бригады ВСУ успешно отразили. На этом направлении ВСУ потеряли до 450 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты и девять автомобилей.