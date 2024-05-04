Киев, 4 мая, 2024, 08:04 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил Украины на наиболее тяжёлых участках фронта, в частности в зоне наступления российских войск, испытывают критическую нехватку личного состава. Об этом заявил экс-глава МВД Украины Юрий Луценко в интервью бывшему депутату Верховной рады Бориславу Берёзе.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По словам Луценко, на спокойных участках фронта подразделения ВСУ укомплектованы примерно на 70%, однако в районах наступления российских Вооружённых сил — только лишь на 40%.

Исходя из положения украинских войск, экс-глава МВД заявил, что командование, в том числе и глава киевского режима Владимир Зеленский, не имеет планов по выходу из критического положения и дальнейшему ведению боевых действий.

Зеленскому необходимо признать, что страна находится тяжёлой ситуации, и назвать настоящую цифру погибших, чтобы дать украинскому обществу «шоковый импульс», указал Луценко.

Как передавало ИА Регнум, 3 мая глава Министерства обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководством Вооружённых сил России сообщил, что ежесуточные потери украинских войск в зоне специальной военной операции возросли до одной тысячи военнослужащих. При этом ВС РФ продолжают взламывать оборону противника, вынуждая его сдавать позиции. Всего с начала года, по словам министра обороны, ВСУ потеряли свыше 111 тысяч бойцов, а также 21 тысячу единиц вооружения и военной техники.