Авдеевка, ДНР, 28 мая, 2024, 06:44 — ИА Регнум. Бойцы инженерно-сапёрного подразделения группировки войск «Центр» Вооружённых сил России обнаружили в Авдеевке (ДНР) и обезвредили схрон ВСУ с вооружением и боеприпасами иностранного производства, сообщили журналистам в Министерстве обороны РФ.

USARAK Противотанковая ракета FGM-148 Javelin

Военнослужащие сделали находку во время разминирования городских районов и участков дорог. Схрон располагался в подвале частного дома.

Перед изучением тайника сапёры обследовали подвал на наличие различных мин-ловушек, растяжек. В схроне ВСУ спрятали американские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin («Джавелин»), польские 60-мм осколочные мины, немецкие боеприпасы к ручному противотанковому гранатомёту.

Как сообщало ИА Регнум, в конце января в Мелитополе (Запорожская область) российские военные обнаружили схрон ВСУ с токсическим химикатом — аналогом боевого отравляющего вещества психотропного действия «Би-Зет». Это соединение входит в список токсичных химикатов Конвенции о запрещении разработки, производства, применения и накопления химического оружия.

В начале февраля в Артёмовском районе ДНР сотрудники ФСБ и Росгвардии нашли тайник с иностранным оружием. В нём находились противотанковые гранатомёты производства Польши и Чехии, противотанковые и противопехотные мины, взрыватели.