Москва, 5 июня, 2024, 09:21 — ИА Регнум. Украинские военные используют под беспилотники Bayraktar аэродром Кульбакино в Николаевской области, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Yulii Zozulia/Global Look Press

«Теперь аэродром в Кульбакино начали использовать под БПЛА. Да не простые, а, по данным нашей агентуры, там взлетают и садятся БПЛА серьёзного типа, «Байрактары», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, 4 июня Лебедев информировал, что Вооружённые силы России нанесли удар по военному объекту нацгвардии Украины в Днепропетровске, возможно, по автопарку или складу. По словам местных жителей, после прилёта был виден большой столб дыма, несколько кварталов были оцеплены сотрудниками СБУ и военными.

Также в ночь на 4 июня на Украине объявили воздушную тревогу в пяти областях. В частности, сирены предупредили об опасности с воздуха население Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской и Черкасской областей.

Российская армия в последнюю неделю мая нанесла по военным объектам на украинской территории 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Вооружённые силы России нанесли удары по командным пунктам, военной аэродромной инфраструктуре, средствам ПВО, военным складам, базам горючего, цехам производства боевых морских дронов и БПЛА.