Киев, 4 июня, 2024, 05:18 — ИА Регнум. На Украине ночью 4 июня объявили воздушную тревогу в пяти областях.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены предупредили об опасности с воздуха население Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской и Черкасской областей.

Также сигналы воздушной тревоги включили в подконтрольных Киеву районах Херсонской и Запорожской областей.

Как передавало ИА Регнум, в Белгороде и Белогородском районе ночью 4 июня объявили ракетную опасность. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор области Вячеслов Гладков.

Как уточнил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, Вооружённые силы России наносят в регионе удары исключительно по объектам, превращённым из гражданских в военные и требующим демилитаризации.

Украинские СМИ сообщили о взрыве 2 июня в Одессе. ВВС Украины при этом заявили, что в направлении Одессы было зафиксировано движение «скоростной цели». По словам очевидцев, на месте прилёта поднялся дым.