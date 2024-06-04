Москва, 4 июня, 2024, 08:18 — ИА Регнум. Вооружённые силы России нанесли удар по военному объекту нацгвардии Украины в Днепропетровске, возможно, по автопарку или складу, сообщил 4 июня координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам местных жителей, после прилёта был виден большой столб дыма, несколько кварталов были оцеплены сотрудниками СБУ и военными.

«Днепропетровск в пять утра получил удар по военному объекту. Известно, что на территории автопарка нацгвардии находилась гусеничная и колесная военная техника стран НАТО, было заскладировано БК и ГСМ», — сказал он.

Кроме того, около автопарка находится СИЗО, корпуса которого украинские военные используют как склад и расположения.

Как передавало ИА Регнум, ранее 1 июня официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам энергетики на контролируемой Киевом территории, которые обеспечивают работу предприятий военно-промышленного комплекса. Помимо этого, армия России поразила склады хранения западного вооружения ВСУ, добавил он.

Ранее в этот же день координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что ВС России нанесли удар по аэродрому украинских войск во Львовской области. По его словам, российские военные также поразили склады бывшего инженерного батальона ВСУ, из-за чего там прогремел сильный взрыв.