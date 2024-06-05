Москва, 5 июня, 2024, 06:14 — ИА Регнум. Российские бойцы группировки войск «Центр» за сутки поразили 340 выявленных целей ВСУ, в том числе пункт управления подразделениями. Также было уничтожено до 585 украинских боевиков и различного вооружения, сообщил журналистам начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Министерство обороны России ВС России во время спецоперации

«В течение суток поражение нанесено 340 выявленным целям противника, в том числе пункту управления подразделениями и 23 опорным пунктам, 11 районным скоплениям техники и более чем 100 позициям полевой артиллерии», — уточнил Савчук.

Он добавил, что потери противника составили до 585 военнослужащих.

Кроме того, у ВСУ ликвидировали три боевые машины пехоты, в том числе одну американскую Bradley, пять буксируемых гаубиц «Мста-Б», по две гаубицы М777 и Д-20, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», три гаубицы Д-30 и реактивную систему залпового огня HIMARS.

Также российские средства противовоздушной обороны сбили четыре управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд РСЗО HIMARS и шесть беспилотных летательных аппаратов противника.

Как сообщало ИА Регнум, 4 июня официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков проинформировал, что средства ПВО России за минувшие сутки сбили 41 беспилотник ВСУ и 18 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха». Также были сбиты две управляемые авиабомбы Hammer. Всего за время проведения специальной военной операции российские войска уничтожили 25 122 беспилотных летательных аппарата противника.

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