Вашингтон, 4 июня, 2024, 19:45 — ИА Регнум. Западу стоит не игнорировать открытость России к переговорам по украинскому конфликту. Об этом говорится в статье американского журнала The American Conservative (TAC).

Александр Кряжев /РИА Новости

«Это (переговоры с Россией. — Прим. ред.)) явно пойдет на пользу как Украине, так и Европе. Запад сорвал Стамбульское соглашение отчасти потому, что отказался предоставить Украине гарантии безопасности, которые бы в случае вторжения обязали его начать войну с Россией», — отметили авторы публикации.

Вместе с тем в статье отмечается, что комплексная структура европейской безопасности, охватывающая и Россию, и Украину, во многом смягчит тревогу Запада, поскольку сама её архитектура обяжет стороны предотвращать военные конфликты вместо того, чтобы вмешиваться после её начала.

По мнению авторов статьи, установление гарантий безопасности, которые удовлетворят как Россию, так и Украину, могут послужить «отправной точкой» для территориальных компромиссов.

«Таким образом, всеобъемлющая система безопасности предоставит искомые гарантии безопасности одновременно и Украине, и России», — заключили в авторы материала.

Как передавало ИА Регнум, российские власти неоднократно отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом специальной военной операции, а также при условии признания новых территориальных реалий. Так, в марте президент России Владимир Путин напомнил, что российская сторона по-прежнему готова к переговорам по Украине, но они должны быть основаны на реальности.

По итогам визита в Узбекистан 28 мая российский лидер заявил, что с удивлением смотрит на заявления «западных дружков» об отказе российской стороны от переговоров по Украине, и напомнил, что российская сторона заявляла о готовности к диалогу тысячу раз, в то время как украинская сторона публично отказалась от переговоров с целью «победить на поле боя». Путин также заявил, что на Западе пытаются представить свои «хотелки» по вопросу Украины как консолидированную позицию мирового сообщества.

Глава государства добавил, что Россия и Украина давно бы договорились, если бы украинскими военными командовали те, кто руководствуется национальными интересами, а не интересами хозяев Киева в Европе и за океаном.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 30 мая заявил, что на сегодня пока трудно себе представить диалог о мире с Украиной. Он пояснил, что начало мирного урегулирования конфликта сомнительно, учитывая то, что в Киеве правит «партия войны», которая стремится, как минимум на словах, одержать победу над Россией «на поле боя».

Лавров добавил, что Москва готова к переговорам с Киевом, однако мирный процесс не должен превратиться в передышку, которой Украина воспользуется для перегруппировки войск.