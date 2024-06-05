Вашингтон, 5 июня, 2024, 05:27 — ИА Регнум. В США убеждены, что для достижения мира во всём мире Западу следует передавать больше оружия Украине, а также продержаться дольше России. Об этом заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан во время брифинга на борту «номер один» по пути во Францию.

Сергей Корсун ИА REGNUM Военная помощь Украине. Торговля оружием

«Нам нужно послать явное сообщение [президенту России Владимиру] Путину о том, что он не сможет продержаться дольше нас, не сможет разделить нас. У нас хорошо получалось поддерживать эти сообщения. В ближайшие недели у нас будет хорошая возможность поставить в конце не только точку, но восклицательный знак», — сказал он, отвечая на вопрос о том, что должно произойти для достижения мира в ходе предстоящих саммитов в Швейцарии, Вашингтоне и встречи G7.

По словам Салливана, «свободный мир» должен увеличить помощь Украине, обеспечить доставку необходимых возможностей.

Также среди необходимых условий для разрешения кризисных ситуаций в мире помощник Байдена назвал урегулирование ситуации на Ближнем Востоке. Салливан считает, что ХАМАС должен принять предложение, которое поможет разрешить ситуацию в секторе Газа.

Кроме того, на предстоящих мероприятиях будут обсуждаться проблемы климата и искусственного интеллекта, пояснил советник.

Как передавало ИА Регнум, президент США Джо Байден заявил, что не считает предложение России завершить конфликт на Украине лучшим вариантом для Киева. В интервью журналу Time он не исключил, что Украина останется вне НАТО после завершения текущего конфликта, однако США намерены продолжить поставлять ей оружие.

Подлинное мирное урегулирование украинского кризиса невозможно на основе «швейцарского» процесса без участия России, который инициировали киевский режим и коллективный Запад. Приблизить перспективу мирной конференции могут лишь одновременные усилия российской стороны на поле боя и в дипломатической плоскости, подчеркнул политолог Борис Межуев.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил: состоящие в НАТО страны, оказывая военную помощь киевскому режиму, рискуют развязать масштабный конфликт. Он призвал их не совершать «фатальной ошибки» и не надеяться на то, что «индивидуальное» участие не вовлечёт в противостояние весь альянс. Ответ России может быть таким, что НАТО не сможет остаться в стороне, отметил Медведев.