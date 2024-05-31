Москва, 31 мая, 2024, 18:09 — ИА Регнум. Запад может просчитаться, думая, что Россия никогда не применит ядерное оружие против Украины или отдельных государств НАТО. Об этом 31 мая написал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

(сс) Официальное интернет-представительство президента России

«Сколько бы ни болтали отставные натовские … [военные], что Россия никогда не применит нестратегическое ядерное оружие против б. [бывшей] Украины и тем более отдельных стран НАТО, жизнь гораздо страшнее их легкомысленных рассуждений», — написал он.

Зампред Совбеза напомнил, что несколько лет назад эти же люди заявляли, что Россия никогда не начнёт открытый конфликт с киевским режимом из опасений поссориться с Западом, однако они просчитались и теперь ведутся боевые действия.

«С применением ТЯО [тактического ядерного оружия] тоже могут просчитаться. Хотя это будет уже фатальная ошибка. Ведь, как справедливо заметил президент России [Владимир Путин], в европейских странах очень высокая плотность населения», — отметил Медведев.

Он уточнил, что для вражеских стран вне зоны покрытия ТЯО у России имеется стратегический потенциал, подчеркнув, что это не запугивание и не ядерный блеф.

«Нынешний военный конфликт с Западом развивается по самому плохому сценарию. Происходит постоянная эскалация мощи применимого натовского оружия. А потому исключить переход конфликта в его последнюю стадию сегодня не может никто», — добавил Медведев.

Как сообщало ИА Регнум, генсек НАТО Йенс Столтенберг 25 мая призвал страны — члены альянса снять действующие ограничения для Киева на удары западным оружием по России. В свою очередь, глава евродипломатии Жозеп Боррель 28 мая рассказал, что главы минобороны ЕС обсудят возможность снятия ограничений на использование Киевом западного оружия для ударов по территории России. По словам Борреля, он не усматривает проблемы в таких ударах.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова 31 мая отметила, что страны НАТО врут, заявляя, что якобы существовал запрет киевскому режиму бить западным оружием по России. Дипломат подчеркнула, что российская сторона говорила об этом всё время с момента начала ударов Киева.

Президент России Владимир Путин 28 мая рекомендовал представителям стран НАТО, особенного из Европы, оценивать последствия, к которым могут привести их такого рода заявления. Он напомнил, что это как правило небольшие государства с высокой плотностью населения.