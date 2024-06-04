Во всех регионах Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины, в том числе в Киеве
Киев, 4 июня, 2024, 23:00 — ИА Регнум. На всей территории Украины, в том числе в Киеве, вечером 4 июня включили сирены воздушной тревоги. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.
Так, в 20:59 мск тревогу объявили в Харьковской области, уже в 21:45 мск сирены звучали в Полтавской области. За две минуты предупреждение об угрозе с воздуха распространилось на все регионы Украины.
Позднее тревогу отменили почти во всех областях, кроме Харьковской. Здесь режим действовал более часа. В остальных регионах страны сирены отключили примерно через полчаса.
Как передавало ИА Регнум, 4 июня в украинском городе Конотопе прогремел взрыв. Ранее в Сумской области объявили воздушную тревогу.
В ночь на 4 июня на Украине объявляли воздушную тревогу в пяти областях. В частности, сирены предупредили об опасности с воздуха население Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской и Черкасской областей.
Украинские СМИ 31 мая оповещали о взрывах в Киеве на фоне воздушной тревоги.