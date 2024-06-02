Рим, 2 июня, 2024, 13:31 — ИА Регнум. Глава киевского режим Владимир Зеленский будет в числе участников саммита лидеров стран «Большой семёрки» (G7), который состоится в середине июня. Об этом журналистам перед приёмом в честь Дня республики 1 июня заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, сообщило агентство ANSA.

Global Look Press/Daniiar Sarsenov

«Зеленский примет участие в [саммите] G7 в Апулии», — подтвердила глава итальянского правительства.

Она подтвердила участие 15 дополнительно приглашённых стран и международных организаций в саммите стран «Группы семи».

«Как минимум 15 стран и международных организаций», ― сказала Мелони.

По информации пресс-службы итальянского премьера, среди подтверждённых участников, помимо лидеров «Группы семи», президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян. Кроме того, о намерении участвовать в саммите ранее заявил президент Аргентины Хавьер Милей.

Как сообщало ИА Регнум, 50-й саммит «Большой семерки» на высшем уровне пройдет с 13 по 15 июня в городе Бриндизи в Апулии. На встрече лидеры объединения должны обсудить планы по использованию доходов от замороженных российских активов для помощи Украине.

Как заявила государственный министр Британии по делам Европы Нусрат Гани, новые предложения о механизмах передачи Украине замороженных российских активов страны G7 представят перед июньским саммитом. Она отметила, что Лондон продолжает вести тесную работу с союзниками по этому вопросу.

По итогам встречи министров финансов и глав центробанков G7 на полях весенней конференции Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне 17 апреля страны «Большой семерки» (G7) пришли к решению, что сохранят замороженными российские активы до тех пор, пока не добьются от российского руководства выплат Украине за ущерб, нанесённый в рамках конфликта. Также члены G7 заявили, что продолжат изучать возможные способы использования российских активов для поддержки Киева.

Зеленский впервые принял участие в саммите лидеров «Большой семерки» в мае 2023 года в Хиросиме.