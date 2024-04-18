Вашингтон, 18 апреля, 2024, 11:25 — ИА Регнум. Страны «Большой семерки» (G7) планируют сохранить замороженными российские активы до тех пор, пока не добьются от российского руководства выплат Украине за ущерб, нанесённый в рамках конфликта. К такому решению государства пришли по итогам встречи министров финансов и глав центробанков G7 на полях весенней конференции Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне 17 апреля.

IMAGO/Thomas Koehler

«Мы подтверждаем нашу решимость добиться того, чтобы Россия заплатила за нанесённый Украине ущерб. До тех пор суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться замороженными», — говорится в совместном заявлении.

Также члены G7 заявили, что продолжат изучать возможные способы использования российских активов для поддержки Киева. Об этом планируют сообщить на июньском саммите в Италии.

В заявлении отмечено, что G7 приветствует предложение Евросоюза направить замороженные российские активы в пользу Украины, а также решение США и Великобритании ограничить торговлю российскими недрагоценными металлами.

Как сообщало ИА Регнум, 18 апреля лидеры стран ЕС призвали как можно скорее согласовать предложение Еврокомиссии о представлении Украине доходов от замороженных активов России. Сейчас эту инициативу рассматривает комитет постоянных представителей стран — членов ЕС.

Президент Европейского центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард выражала мнение, что использование замороженных российских активов для оказания военной помощи Украине может привести к нарушению международного права. Он отметила, что западные страны во главе с США стремятся защищать международное право и выступают за то, чтобы его уважала Россия. При этом именно в США инициировали вопрос об отправке замороженных российских активов Киеву.

Агентство Reuters 16 апреля написало, что в случае конфискации Западом замороженных российских активов Киев не сможет получить сразу всю сумму. Одно из самых перспективных предложений по этому вопросу предполагает, чтобы страны «Группы семи» перевели причитающиеся по замороженным российским активам проценты для использования их в качестве залога для кредитов или облигаций, выпущенных для помощи Киеву.

Профессор права и экономики Высшей коммерческой школы Парижа Армин Штайнбах 6 апреля отметил, что ЕС столкнётся с большими издержками в случае конфискации российских активов и это будет похоже на выстрел в собственную ногу.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что администрация США осознаёт, что Россия примет ответные меры, если кто-либо решится конфисковать её замороженные активы.