Вашингтон, 4 июня, 2024, 19:17 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден в интервью журналу Time рассказал, что провёл месяц на Украине в период, когда занимал посты сенатора и вице-президента США.

Иван Шилов ИА Регнум Джо Байден

В это время на Украине была широко распространена коррупция, сказал Байден.

«Я провёл месяц на Украине, когда был сенатором и вице-президентом. Там была существенная коррупция. Это было очень сложное обстоятельство», — заявил президент США.

Как передавало ИА Регнум, в августе 2023 года кандидат на номинацию от Республиканской партии на выборах президента США Вивек Рамасвами заявил, что американские поставки вооружения Украине могут быть напрямую связаны с коррупцией семьи Байденов.

В интервью Time 4 июня Байден заявил, что Украина, возможно, не станет членом НАТО и после завершения вооружённого конфликта, но США, тем не менее, продолжат оказывать ей военную помощь.

В проекте сделки сына Байдена Хантера со следствием по делу о неуплате налогов содержится информация, что Байден-младший с 2017 по 2018 год получил доход свыше 5,5 млн долларов, в том числе от украинской энергетической компании Burisma Holdings, членом совета директоров которой он был, сообщали ранее американские СМИ.