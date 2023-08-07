Вашингтон, 7 августа, 2023, 04:52 — ИА Регнум. Американские поставки вооружения Украине могут быть напрямую связаны с коррупцией семьи Байденов. Об этом заявил кандидат на номинацию от Республиканской партии на выборах президента США в 2024 году Вивек Рамасвами.

(сс) acaben Хантер Байден, Джо Байден и Джилл Байден

На предвыборном мероприятии в штате Айова, которое транслировал канал NBC, он сказал, что целью американских вооруженных сил является продвижение интересов Штатов, защита родины. По факту же страна «бесцельно ведёт какой-то случайный конфликт». Рамасвами предположил, что эти действия могут являться компенсацией за частную взятку в размере пяти млн долларов от Burisma, которую получил член семьи президента Джо Байдена.

Политик связал позицию США по Украине именно с коррупционными делами семьи американского лидера.

Как сообщало ИА Регнум, сын президента США Джо Байдена Хантер с 2017 по 2018 год включительно получил доход свыше 5,5 млн долларов, в том числе от украинской энергетической компании Burisma Holdings. Эта информация есть в проекте сделки Хантера Байдена со следствием по делу о неуплате налогов.

Байдена-младшего обвинили в том, что он владел пистолетом в 2018 году в период принятия запрещенных препаратов. Соответствующая статья угрожает сыну американского лидера десятью годами тюрьмы.