Курск, 4 июня, 2024, 16:54 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) над Курской областью. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум

«Около 13:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением реактивной системы залпового огня «Ольха» по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Отмечается, что дежурные средства ПВО успешно сбили четыре снаряда. О последствиях на земле в министерстве не сообщили.

Как передавало ИА Регнум, в этот же день официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков доложил, что средства ПВО РФ за минувшие сутки сбили 41 беспилотник ВСУ и 18 снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ольха». Также были сбиты две управляемые авиабомбы Hammer. Всего за время проведения специальной военной операции российские войска уничтожили 25 122 беспилотных летательных аппарата противника.

Вечером 3 июня была пресечена попытка ВСУ совершить террористическую атаку c применением реактивной системы залпового огня «Ольха» по объектам на территории России. О последствиях не сообщалось.