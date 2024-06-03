Белгород, 3 июня, 2024, 22:32 — ИА Регнум. Вечером 3 июня была пресечена попытка ВСУ совершить террористическую атаку c применением реактивной системы залпового огня «Ольха» по объектам на территории России.

(сс) geralt

«Силами противовоздушной обороны шесть реактивных снарядов «Ольха» были уничтожены над территорией Белгородской области», — сообщили в Минобороны.

О последствиях на земле не уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, дрон-камикадзе ВСУ атаковал легковой автомобиль в селе Муром Белгородской области. Водитель погиб на месте, написал губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

30 мая дрон ВСУ атаковал в Белгородской области пассажирскую «Газель», в которой сотрудники сельхозпредприятия возвращались домой. В результате удара один человек погиб и ещё девять получили ранения.

Один человек погиб, ещё три мирных жителя пострадали в результате атак киевских боевиков по территории Донецкой Народной Республики 3 июня, сообщил глава региона Денис Пушилин.