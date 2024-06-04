Иваново, 4 июня, 2024, 10:19 — ИА Регнум. Глава города Иваново Владимир Шарыпов подал в отставку по собственному желанию. Об этом сообщил губернатор региона Станислав Воскресенский на заседании Ивановской городской думы 4 июня.

Варвара Гертье/РИА Новости Владимир Шарыпов

Глава области также произнёс напутственное слово, дав высокую оценку работе Шарыпова.

«Я считаю, что Владимир Николаевич очень много сделал для города. Я напомню, что город он возглавил в трудный момент, в 2016 году, Помните, какая была бюджетная ситуация. <…> Владимир Николаевич временно перейдёт на работу ко мне советником», — сказал Воскресенский на заседании городской думы.

Временно исполняющим обязанности главы города назначен Александр Шаботинский, первый заместитель главы администрации Иваново, до этого занимавший пост заместителя председателя правительства Ивановской области.

Как передавало ИА Регнум, 1 июня глава Тюмени Руслан Кухарук был досрочно освобождён от исполнения обязанностей главы города из-за назначения на пост врио главы Ханты-Мансийского автономного округа (Югры).

Президент России Владимир Путин 30 мая подписал указ о назначении Кухарука врио губернатора Ханты-Мансийского автономного округа. В документе уточняется, что Кухарук будет временно исполнять должность главы региона до вступления в неё лица, избранного губернатором. Этим же указом президент освободил от должности губернатора ХМАО Наталью Комарову, которая ранее объявила о своей отставке, отметив, что уходит на другую работу.

На встрече с мэром российский лидер отметил, что Кухарук родился в этом регионе, всю жизнь работал в Тюмени, дважды становился главой города. Он выразил надежду на то, что в своей работе Кухарук использует всё то, что наработал в Тюмени, но на более высоком уровне.