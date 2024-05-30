Москва, 30 мая, 2024, 12:34 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 30 мая в ходе встречи с главой Тюмени Русланом Кухаруком предложил ему возглавить Ханты-Мансийский автономный округ — Югру. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Сергей Савостьянов/РИА Новости Руслан Кухарук

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3892131" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Глава государства отметил, что Кухарук родился в этом регионе, всю жизнь работал в Тюмени, дважды становился главой города.

«Для вас там всё родное. Надеюсь, всё, что вы наработали в Тюмени, тоже будет использовано на более высоком уровне», — сказал Путин.

Кухарук поблагодарил президента за доверие и отметил, что Югра — стратегически важный регион, который вносит существенный вклад в российскую экономику. На вопрос главы государства о первоочередных задачах на новом посту, он ответил, что это — продолжение темпов развития и поиски возможностей нарастить их. Кроме того, Кухарук отметил важность решения проблемы расселения жителей из аварийного жилья.

Как сообщало ИА Регнум, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова 30 мая объявила о завершении работы на этом посту. Она сообщила, что переходит на другую работу.

Руслан Кухарук руководит Тюменью с мая 2018 года. Он является выпускником пятого потока программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую также называют «школой губернаторов». Её запустили в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС. Кроме того, с ноября 2023 года Кухарук является сопредседателем Высшего совета Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ).