Тюмень, 1 июня, 2024, 10:21 — ИА Регнум. Руслана Кухарука досрочно освободили от исполнения обязанности главы Тюмени из-за назначения на пост врио главы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Об этом сообщила председатель тюменской городской думы Светлана Иванова.

Александр Казаков/РИА Новости Руслан Кухарук

Этот вопрос депутаты гордумы рассмотрели на внеочередном заседании, которое состоялось 1 июня. За досрочное прекращение полномочий мэра Руслана Кухарука парламентарии проголосовали единогласно.

Иванова уточнила, что обязанности главы Тюмени до момента избрания тюменской городской думой нового мэра будет исполнять заместитель главы города Пётр Вагин.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 30 мая подписал указ о назначении Кухарука врио губернатора Ханты-Мансийского автономного округа. В документе уточняется, что Кухарук будет временно исполнять должность главы региона до вступления в неё лица, избранного губернатором. Этим же указом президент освободил от должности губернатора ХМАО Наталью Комарову, которая ранее объявила о своей отставке, отметив, что уходит на другую работу.

На встрече с мэром российский лидер отметил, что Кухарук родился в этом регионе, всю жизнь работал в Тюмени, дважды становился главой города. Он выразил надежду на то, что в своей работе Кухарук использует всё то, что наработал в Тюмени, но на более высоком уровне.

Руслан Кухарук является выпускником пятого потока «школы губернаторов». Программу подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов», запустили в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС. Кроме того, с ноября 2023 года Кухарук является сопредседателем Высшего совета Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ).