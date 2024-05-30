Ханты-Мансийск, 30 мая, 2024, 09:34 — ИА Регнум. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова заявила, что уходит с поста главы региона.

Михаил Воскресенский/РИА Новости Наталья Комарова

«Дорогие земляки! Завершаю свою работу в должности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа ― Югры. Приняла такое решение», ― сказала в обращении в Telegram-канале Комарова.

Она добавила, что переходит на другую работу. Куда именно, глава региона не уточнила.

Комарова поблагодарила югорчан за командность за достигнутые результаты, за любовь к Родине.

Как сообщало ИА Регнум, на пост губернатора Югры Комарову в феврале 2010 года назначил Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост президента России. С возвращением непрямых выборов её избрали на должность главы ХМАО в 2015 году. Тогда за Комарову свои голоса отдали три четверти депутатов регионального парламента.

13 сентября 2020 года её переизбрали на должность главы региона.

Наталья Комарова родилась 21 октября 1955 года в Псковской области. В 1978 году окончила Коммунарский горно-металлургический институт. В 1980 году переехала в Новый Уренгой. Работала в администрации Ямало-Ненецкого автономного округа, занимала должность председателя комитета Госдумы по природным ресурсам, природопользованию и экологии.