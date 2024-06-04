Белгород, 4 июня, 2024, 03:54 — ИА Регнум. В Белгороде и Белогородском районе ночью 4 июня объявили ракетную опасность. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор области Вячеслов Гладков.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Опасность!

Он призвал население спуститься в подвалы и укрываться до отмены сигнала ракетной опасности.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 3 июня была пресечена попытка ВСУ совершить террористическую атаку c применением РСЗО «Ольха» по объектам на территории России. Силами ПВО шесть реактивных снарядов были уничтожены над территорией Белгородской области.

Гладков ранее сообщил, что дрон-камикадзе ВСУ атаковал легковой автомобиль в селе Муром Белгородской области. Водитель погиб на месте.

Российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили 67 беспилотников, ракету «Нептун», ракету Patriot и четыре авиабомбы Hammer, сообщил 3 июня официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.