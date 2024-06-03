Шебекинский район, Белгородская область, 3 июня, 2024, 19:31 — ИА Регнум. Дрон-камикадзе ВСУ атаковал легковой автомобиль в селе Муром Белгородской области, сообщил 3 июня глава региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум

Водитель погиб на месте, отметил губернатор в своём Telegram-канале.

«Движущийся по дороге легковой автомобиль подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. ЧП произошло в селе Муром Шебекинского городского округа. К большому горю, в результате взрыва водитель автомобиля скончался на месте. В настоящее время устанавливается личность погибшего», — написал Гладков.

Атакованный автомобиль полностью сгорел, добавил губернатор.

Как передавало ИА Регнум, ранее 3 июня официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что средства ПВО РФ за минувшие сутки сбили 67 беспилотников, ракету «Нептун», ракету Patriot и четыре авиабомбы Hammer вооружённых сил Украины.

2 июня сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов проинформировал, что украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на автомобиль в Рыльском районе области. Ранения и ожоги получили трое мирных жителей, они были доставлены в больницы, где получили всю необходимую помощь.

30 мая дрон ВСУ атаковал в Белгородской области пассажирскую «Газель», в которой сотрудники сельхозпредприятия возвращались домой. В результате удара один человек погиб и ещё девять получили ранения.