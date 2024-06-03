Москва, 3 июня, 2024, 13:26 — ИА Регнум. Российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили 67 беспилотников, ракету «Нептун», ракету Patriot и четыре авиабомбы Hammer, сообщил 3 июня официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны уничтожено 67 беспилотных летательных аппаратов», — сообщил он на брифинге.

Кроме того, средствами ПВО были сбиты противокорабельная ракета «Нептун», четыре управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, зенитная ракета комплекса Patriot производства США и 19 американских реактивных снарядов HIMARS и «Ольха».

Как передавало ИА Регнум, Минобороны России ежедневно сообщает о попытках киевского режима атаковать российскую территорию дронами самолётного типа. Силы ПВО ВС России сбивают беспилотники.

Утром 2 июня средства ПВО сбили снаряд реактивной системы залпового огня «Ольха» над территорией Белгородской области. Попытку террористической атаки киевский режим предпринял около 09:40 мск.

Губернатор Вячеслав Гладков утром 2 июня проинформировал, что над регионом сбили несколько воздушных целей. Он также сообщил об обстреле со стороны ВСУ, в результате которого ранены шесть человек, и о гибели главы Корочанского района в результате детонации боеприпаса.