Москва, 4 июня, 2024, 02:40 — ИА Регнум. Российские военные под Харьковом взяли в плен наёмника из Франции, который воевал на стороне Вооруженных сил Украины. Видео опубликовали «Известия».

Иван Шилов ИА Регнум Наемники на Украине

Француза пленили в лесу в районе села Липцы, где проходят активные боевые действия.

На видео слышно, как военный на французском языке просит не стрелять. При этом он не сопротивлялся.

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Как сообщало ИА Регнум, прокуратура Донецкой Народной Республики направила в суд уголовное дело для заочного рассмотрения в отношении наёмника из Франции Куэста Хьюго Джулиана, заявил официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов.

По версии следствия, в период с июля 2022 года по февраль 2024 года Джулиан в качестве наёмника воевал на стороне ВСУ.

Наёмник из Нидерландов, воевавший на стороне ВСУ, погиб в зоне проведения спецоперации, написал 31 мая портал Dutch News.

Наёмник, чьё имя не называлось, вступил в иностранный легион и погиб 20 мая под Часовым Яром (ДНР). Он стал третьим гражданином Нидерландов, воевавшим на стороне ВСУ и погибшим в зоне проведения спецоперации.

По данным Минобороны России, за время проведения спецоперации на Украину прибыли 13 387 наёмников. За этот период удалось ликвидировать 5962 военных.

В мае 2022 года в зоне СВО погиб гражданин Нидерландов, который ранее приехал добровольцем в иностранный легион.