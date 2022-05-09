Амстердам, 9 мая, 2022, 21:31 — ИА Регнум. 4 мая на Украине погиб подданный Нидерландов, который ранее приехал добровольцем в иностранный легион. Об этом сообщила нидерландская газета De Telegraaf.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По данным журналистов, представители семьи уже подтверждают информацию о гибели 55-летнего мужчины в результате артиллерийского обстрела.

Отметим, что в МИД Нидерландов данные сообщения пока не подтверждают.

Как передавало ИА REGNUM, ранее пленный командир 36-й отдельной бригады украинских морпехов Владимир Баранюк рассказал журналистам, что в рядах ВСУ служили иностранные наемники, которые просто «искали приключений».