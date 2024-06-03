Киев, 4 июня, 2024, 01:38 — ИА Регнум. Украинским потребителям следует готовиться к предстоящим отключениям света в зимний период. Ограничения подачи электричества в среднем будут длиться до 10 часов в сутки, заявил в эфире «24 канала» член парламентского комитета Верховной рады по энергетике Сергей Нагорняк.

Иван Шилов ИА REGNUM Отключение света на Украине

«Украинцы зимой могут оставаться по 10 часов без света в день. Это может быть среднестатистическим сценарием», — сказал депутат.

По его словам, в энергосистеме Украины сложилась сверхсложная ситуация. Объективно она затруднена уже с начала лета, но зимой будет ещё сложнее, предположил Нагорняк.

Как передавало ИА Регнум, 2 июня генеральный директор компании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко заявил о введении экстренного отключения электричества на всей территории Украины. Он уточнил, что решение последовало из-за тяжёлой ситуации в энергосистеме.

Затем в компании «Укрэнерго» объявили об отмене экстренных отключений, добавив, что в случае превышения лимитов потребления электричества региональные энергетические компании могут вводить почасовые графики отключения.

На Украине заявили о повышении с 1 июня тарифов на электроэнергию для населения в полтора-два раза. Это происходит на фоне усиленного сброса воды на ГЭС Днестровского каскада из-за дефицита электроэнергии и из-за того, что в результате ракетных ударов были потеряны основные мощности тепловых электростанций.

На Украине не осталось теплоэлектростанции, которая не была бы повреждена или полностью разрушена, сообщил в конце мая член Наблюдательного совета «Укрэнерго» Юрий Бойко. Он призвал граждан готовиться к тому, что ограничения потребления электроэнергии надолго станут частью жизни, так как восстановить все генерирующие мощности к зиме невозможно.

Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко 11 апреля подчёркивал, что удары российских Вооружённых сил по объектам энергетики Украины являются ответом на обстрелы со стороны ВСУ. При этом Путин отметил, что Россия воздерживалась от такого ответа в зимний период из гуманитарных соображений. После серии ударов по российским энергообъектам Москва была всё же вынуждена ответить, добавил он.