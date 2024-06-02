Киев, 2 июня, 2024, 14:58 — ИА Регнум. На всей контролируемой Киевом территории ввели экстренные отключения электричества. Об этом 2 июня сообщил генеральный директор компании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Дарья Антонова ИА Регнум

«Экстренные отключения [света] по всей стране», — написал он.

Позднее в комании «Укрэнерго» заявили об отмене экстренных отключений, добавив, что в случае превышения лимитов потребления электричества региональные энергетические компании могут вводить почасовые графики отключения.

В минэнерго Украины пояснили, что в следующие сутки предполагается импорт электроэнергии из других государств на уровне 26 134 МВт·ч. Перед этим глава компании Yasno уточнял, что экстренные отключения света ввели из-за тяжёлой ситуации в энергосистеме.

Как передавало ИА Регнум, 1 июня компания ДТЭК сообщила о серьёзном повреждении двух тепловых электростанций. Уточнялось, что станции получили повреждения в ночное время.

Ранее в этот же день глава назначенной киевским режимом администрации Запорожской области Иван Фёдоров заявил о критическом состоянии ДнепроГЭС, которая повреждена с конца марта. По его словам, на восстановление станции потребуется не один год.

Бывший министр энергетики Украины Иван Плачков 2 июня заявил, что следующий отопительный сезон угрожает «катастрофой» для населения страны. Он также предупредил, что ситуация будет очень тяжёлой, и призвал искать знакомых, проживающих в частных домах с печным отоплением.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко 27 апреля заявил, что в трёх областях страны — Днепропетровской, Ивано-Франковской и Львовской — получили повреждения объекты энергетической инфраструктуры.

Ранее Галущенко и несколько депутатов Рады объявили о повышении с 1 июня тарифов на электроэнергию для населения в полтора-два раза. Это происходит на фоне усиленного сброса воды на ГЭС Днестровского каскада из-за дефицита электроэнергии и из-за того, что в результате ракетных ударов были потеряны основные мощности тепловых электростанций.

При этом ещё зимой Украина экспортировала электроэнергию в страны Евросоюза. Затем Киев произвёл серию ударов по российским энергообъектам, после чего начались мощные удары по энергетике на контролируемой киевским режимом территории.

Вооружённые силы России наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей контролируемой Киевом территории с 10 октября 2022 года — после теракта украинских спецслужб на Крымском мосту.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно подчёркивал, что российские военные не наносят ударов по жилым домам и социальной инфраструктуре.