Алеппо, Сирия, 3 июня, 2024, 18:45 — ИА Регнум. В результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по окрестностям Алеппо погиб военный советник иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом сообщает телеканал SNN.

Anas Alkharboutli / dpa /Global Look Press

По информации телеканала, погибшего советника звали Саид Абияр. По предварительной информации, Абияр был одним из военных советников, служивших в рядах КСИР, которые находятся в Сирии.

Как передавало ИА Регнум, при израильском ударе в Алеппо погибли по меньшей мере 17 человек. Кроме того, 15 человек получили ранения различной степени тяжести. Отмечалось, что Израиль нанёс удары в том числе по району Хайян, юго-восточнее Алеппо, расположенному в 360 км от Дамаска. Сработавшие системы противовоздушной обороны отразили некоторую часть ракет.

В октябре 2023 года ЦАХАЛ начала боевые действия против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа после массированного ракетного удара движения по Израилю. Помимо этого, израильская сторона также наносит удары по другим территориям, объясняя их поддержкой ХАМАС мусульманами из Сирии, Ливана и Ирана.

Москва намерена активно поддерживать политико-дипломатические усилия арабских партнёров для урегулирования противоречий на Ближнем Востоке, заявил 16 мая президент Владимир Путин. Глава государства отмечал, что Россия последовательно выступает в пользу устойчивой, долгосрочной нормализации обстановки как на палестинских территориях, так и в Судане, Йемене, Ливии, Сирии, Ливане при непременном соблюдении суверенитета всех этих стран и уважении норм международного права.