В Сирии при ударе Израиля по Алеппо погиб иранский военный советник КСИР
SNN: при израильском ударе по Алеппо погиб иранский военный советник КСИР
Алеппо, Сирия, 3 июня, 2024, 18:45 — ИА Регнум. В результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по окрестностям Алеппо погиб военный советник иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом сообщает телеканал SNN.
По информации телеканала, погибшего советника звали Саид Абияр. По предварительной информации, Абияр был одним из военных советников, служивших в рядах КСИР, которые находятся в Сирии.
Как передавало ИА Регнум, при израильском ударе в Алеппо погибли по меньшей мере 17 человек. Кроме того, 15 человек получили ранения различной степени тяжести. Отмечалось, что Израиль нанёс удары в том числе по району Хайян, юго-восточнее Алеппо, расположенному в 360 км от Дамаска. Сработавшие системы противовоздушной обороны отразили некоторую часть ракет.
В октябре 2023 года ЦАХАЛ начала боевые действия против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа после массированного ракетного удара движения по Израилю. Помимо этого, израильская сторона также наносит удары по другим территориям, объясняя их поддержкой ХАМАС мусульманами из Сирии, Ливана и Ирана.
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