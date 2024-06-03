Дамаск, 3 июня, 2024, 08:54 — ИА Регнум. Несколько человек погибли в Сирии в результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по территории САР, пишет Reuters.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что Израиль нанёс удары в том числе по району Хайян, юго-восточнее Алеппо, расположенный в 360 км от Дамаска.

Сработавшие системы противовоздушной обороны отразили некоторую часть ракет, отмечает агентство.

Как передавало ИА Регнум, в середине октября 2023 года Военно-воздушные силы Израиля обстреляли международный аэропорт Алеппо и вывели его из строя. По некоторым данным, израильские военные били по взлётно-посадочной полосе.

В октябре 2023 года ЦАХАЛ начала боевые действия против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа после массированного ракетного удара движения по Израилю. Помимо этого, израильская сторона также наносит удары по другим территориям, объясняя их поддержкой ХАМАС мусульманами из Сирии, Ливана и Ирана.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Израиль несоразмерно отреагировал на атаку ХАМАС и что его действия в отношении сектора Газа нарушают международное право.

Москва намерена активно поддерживать политико-дипломатические усилия арабских партнёров для урегулирования противоречий на Ближнем Востоке, заявил 16 мая президент Владимир Путин. Глава государства отмечал, что Россия последовательно выступает в пользу устойчивой, долгосрочной нормализации обстановки как на палестинских территориях, так и в Судане, Йемене, Ливии, Сирии, Ливане при непременном соблюдении суверенитета всех этих стран и уважении норм международного права.