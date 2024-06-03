Москва, 3 июня, 2024, 16:08 — ИА Регнум. В России могут ввести режим федеральной чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за ущерба, нанесенного сельскому хозяйству заморозками. Об этом 3 июня заявила глава Минсельхоза Оксана Лут.

Николай Гынгазов/ТАСС

«ЧС планируем ввести до конца недели, если МЧС проведет подкомиссию свою. И надеемся ввести. И после этого будем работать со страховыми компаниями, чтобы все наши сельхозпроизводители получили выплаты», — сообщила она журналистам на полях пленарной сессии «Продовольственная безопасность Евразийского экономического союза».

Министр добавила, что ведомство пока не подсчитало стоимость ущерба, причинённого аномальными майскими заморозками. По словам Лут, после нестандартной погоды погибли посевы более чем на 1 млн га, ещё 600 тыс. га были повреждены. Также есть случаи гибели плодовых насаждений.

Как передавало ИА Регнум, глава Минсельхоза пояснила, что заморозки сильно повлияли на плодовые деревья, особенно на яблони в центральных регионах. На заседании оперативного штаба 16 мая Оксана Лут заявила, что заморозки привели к гибели посевов на территории около 830 тыс. гектаров. В общем масштабе это около 1% от всей площади. Вице-премьер Дмитрий Патрушев на заседании в тот же день призвал регионы оперативно организовать пересев пострадавших от заморозков культур.

На региональном уровне режим ЧС из-за заморозков вводился в восьми российских регионах: Саратовской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Волгоградской, Ростовской, Пензенской и Орловской областях.

Погода в первой декаде мая была скорее характерна для начала апреля. Заморозки до 0…–3 °С ударили в ночь с 4 на 5 мая. В центре европейской части России, в Поволжье, на Урале, в Приморском федеральном округе температура воздуха оказалась на 4–6 градусов ниже нормальных значений.