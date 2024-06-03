Ереван, 3 июня, 2024, 15:47 — ИА Регнум. Все 27 активистов оппозиции Армении, задержанные 31 мая в ходе акции протеста у здания МИД страны в центре Еревана, отпущены на свободу, сообщило 3 июня оппозиционное движение «Тавуш во имя Родины»

Александр Патрин/ТАСС

Обвинения задержанным не предъявлялись, спустя 72 часа их выпустили на свободу.

«Двадцать семь задержанных находятся на свободе», — сказано в сообщении в Telegram-канале оппозиции Армении.

Как передавало ИА Регнум, 31 мая у здания МИД Армении произошли стычки протестующих с сотрудниками полиции. Члены движения «Тавуш во имя Родины» требовали встречи с министром внутренних дел Араратом Мирзояном. Лидер движения архиепископ Баграт Галстанян вместе со своими сторонниками пытался прорваться через заграждение, чтобы попасть в здание, сотрудники полиции этому препятствовали, что и привело к столкновениям. Обе стороны, в частности, бросали друг в друга бутылки. Часть протестующих была задержана.

30 мая на площади Республики в Ереване прошла ещё одна протестная акция с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. К зданию правительства страны стянули большое количество сотрудников полиции. Полицейские начали оттеснять часть митингующих с проезжей части, чтобы не допустить их к зданию, в котором проходило заседание кабинета министров. Правоохранители задержали несколько человек, а автомобили протестующих вывезли на штрафстоянки.

Ещё тремя днями ранее, 27 мая, в Ереване в ходе акций протеста были задержаны 273 человека.

Движение «Тавуш во имя родины» выступает против одностороннего процесса делимитации и демаркации границы с Азербайджаном в Тавушской области, в рамках которого Баку должны быть переданы четыре села. Протесты начались после того, как 19 апреля Ереван и Баку договорились начать делимитацию с Тавуша. В Ереване проходят массовые митинги.