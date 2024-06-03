Вена, 3 июня, 2024, 14:35 — ИА Регнум. Каждый из семи обозначенных Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) столпов безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС) был скомпрометирован частично или полностью, заявил 3 июня глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ходе своего заявления на Совете управляющих агентства, который начался в Вене.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Ситуация на Запорожской атомной электростанции остаётся нестабильной. Все семь столпов ядерной и физической безопасности полностью или частично скомпрометированы», — сказал Гросси, слова которого приводятся на сайте агентства.

Он также отметил, что нападения на станцию и регулярное отключение от линий внешнего электроснабжения из-за «военных действий» создают на объекте тяжёлую ситуацию. Так, объект сталкивается с рисками из-за вопросов, связанных с персоналом, плановыми инспекциями и поддержанием работы систем безопасности, а также обеспечением мер аварийной готовности и реагирования.

Как сообщало ИА Регнум, 28 мая в Калининграде прошли переговоры главы МАГАТЭ с генеральным директором «Росатома» Алексеем Лихачёвым, на которых Гросси озвучил российской делегации факторы, с которыми могут быть связаны риски для ЗАЭС.

В ходе встречи Лихачёв подтвердил готовность России продолжать работу по обеспечению безопасности АЭС. Он подчеркнул, что киевский режим регулярно устраивает провокации. По его словам, давление на Запорожскую АЭС со стороны ВСУ увеличилось, это заметно по числу прилётов украинских дронов за последние два месяца. Глава «Росатома» обратил внимание, что обстрелы украинских войск являются единственным значимым риском для безопасности ЗАЭС.

Гросси 21 мая назвал ситуацию на ЗАЭС тревожной и очень хрупкой. Он подчеркнул, что около станции продолжается военная активность. По словам директора станции Юрия Черничука, за неделю над территорией станции фиксируют около 120 украинских беспилотников.