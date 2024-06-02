Москва, 2 июня, 2024, 09:04 — ИА Регнум. Российские военные на купянском направлении в зоне проведения спецоперации уничтожили миномётный расчёт Вооружённых сил Украины (ВСУ), мешавший пехоте продвигаться дальше. Об этом 2 июня сообщил командир расчёта самоходной гаубицы «Мста-С» с позывным Буран.

Александр Полегенько/ТАСС Самоходная артиллерийская установка «Мста-С»

Он уточнил, что миномёт украинской армии артиллеристы 275-го самоходного артиллерийского полка 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» ликвидировали из гаубицы со второго выстрела.

«Первый был пристрелочный, второй — точно в цель», — рассказал военный.

Буран добавил, что расчёт его гаубицы довольно опытный, на их счету такие цели, как пехота, артиллерийские орудия, техника и позиции ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, за сутки 1 июня подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи в районах Новоегоровки в Харьковской области, Серебрянки и Григоровки в ДНР и нанесли поражение формированиям 14-й, 60-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 12-й бригады спецназначения «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Также украинские военные пытались атаковать в районе Червоной Дибровы в ЛНР. Однако российские силы контратаку штурмовиков 63-й механизированной бригады ВСУ успешно отразили. На этом направлении ВСУ потеряли до 450 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты и девять автомобилей.

ВСУ 29 мая в ходе боёв с российской группировкой войск «Запад» в зоне СВО потеряли до 400 бойцов. Российские бойцы на этом направлении заняли более выгодные позиции и нанесли удары по отрядам шести бригад украинской армии в районе села Синьковка в Харьковской области, посёлка Новоселовское в ЛНР и сёл Григоровка и Серебрянка в ДНР. Также они отразили две контратаки украинских штурмовиков.