Манила, 3 июня, 2024, 11:26 — ИА Регнум. Решение конфликта на Украине должно устраивать не только Киев, но и весь остальной мир, заявил президент Филиппин Фердинанд Маркос главе киевского режима Владимиру Зеленскому.

JAM STA. ROSA/AP/TASS Глава киевского режима Владимир Зеленский и президент Филиппин Фердинанд Маркос — младший

По данным агентства GMA, 3 июня Зеленский встретился с Маркосом в дворце Малаканан. Во время встречи глава киевского режима сообщил об открытии посольства Украины на Филиппинах, а также поблагодарил Манилу за «участие в мирных шагах», предложенных Киевом.

Маркос добавил, что Филиппины продолжат делать всё возможное, чтобы «способствовать укреплению мира, прекращению боевых действий и достижению политического решения на Украине».

«Думаю, все прекрасно понимают, что легче сказать, чем сделать, и это будет трудный путь, чтобы вернуться к ситуации, которая морально приемлема не только для Украины, но и для остального мира», — заявил Маркос.

Как передавало ИА Регнум, конференция по Украине пройдёт 15–16 июня. МИД Швейцарии заявил, что не пригласил Россию. Поводом для этого назвали то, что представители российского руководства якобы отказываются от переговоров. Вместе с тем МИД РФ заявил, что считает немыслимым мирный процесс на Украине без участия Москвы.

Президент России Владимир Путин назвал конференцию по Украине в Швейцарии паноптикумом. Глава государства указал на противоречивость действий её организаторов. Они заявляют, что без Москвы не получится добиться результатов, но российскую сторону не приглашают, обвиняя её в отказе от переговоров, отметил президент.

Ранее сообщалось, что власти Саудовской Аравии отказались участвовать в саммите по Украине в Швейцарии, поскольку там не будет представлена позиция России.

28 мая глава киевского режима Владимир Зеленский назвал страны, которые не определились с участием в «мирном саммите» в Швейцарии, «хуже врагов». Он добавил, что такая позиция этих государств говорит о том, что их устраивает происходящее.

Сенатор Алексей Пушков заявил, что отказ ряда лидеров стран Глобального Юга принять участие в «мирной» конференции по Украине в Швейцарии свидетельствует о том, что изначальный замысел главы киевского режима Владимира Зеленского провалился. Он отметил, что на мероприятие пригласили 160 стран и оно первоначально планировалось как «глобальное», однако, по последним данным, на него приедут представители лишь 70 государств, большая часть из которых направит на саммит только наблюдателей невысокого ранга.