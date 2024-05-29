Москва, 29 мая, 2024, 08:30 — ИА Регнум. Отказ ряда лидеров стран Глобального Юга принять участие в «мирной» конференции по Украине в Швейцарии свидетельствует о том, что изначальный замысел главы киевского режима Владимира Зеленского провалился. Такое мнение 29 мая высказал сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.

Максим Блинов/РИА Новости Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков

Сенатор отметил, что на мероприятие пригласили 160 стран и оно первоначально планировалось как «глобальное», однако, по последним данным, на него приедут представители лишь 70 государств, большая часть из которых направит на саммит только наблюдателей невысокого ранга.

Пушков уточнил, что, по информации на сегодня, на конференции не будет ни президента США Джо Байдена, ни председателя КНР Си Цзиньпина, ни президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

«Это означает, что затея с принятием общей платформы по решению кризиса, которая объединила бы Глобальный Запад и Глобальный Юг, в Швейцарии принята не будет. С точки зрения изначального замысла — собрать руководителей 160 ведущих и значимых стран мира — это уже фиаско», — написал он.

По словам политика, свыше половины из приглашённых на саммит не разделяют подхода Запада к урегулированию украинского конфликта, считая его нереалистичным, а само мероприятие — бессмысленным.

Как сообщало ИА Регнум, 28 мая Зеленский назвал страны, которые не определились с участием в «мирном саммите» в Швейцарии, «хуже врагов». Он добавил, что такая позиция этих государств говорит о том, что их устраивает происходящее.

Ранее в этот же день лидер киевского режима назвал «не очень сильным решением» намерение Байдена не приезжать на конференцию по Украине в Швейцарии. Зеленский отметил, что очень хотел бы видеть президента США на саммите.

Швейцария в начале мая сообщила, что на саммит по Украине приглашены более 160 делегаций, в том числе представители стран «Группы семи», «Группы двадцати» и БРИКС. При этом Россия не вошла в число приглашённых на мероприятие.

Президент России Владимир Путин 11 апреля назвал паноптикумом предстоящий саммит по Украине в Швейцарии. Он указал на то, что на Западе, с одной стороны, говорят, что Россия там делать нечего, а с другой, признают, что без Москвы этот вопрос разрешить не удастся.