В Сирии 17 человек погибли при ракетной атаке Израиля на окрестности Алеппо
Дамаск, 3 июня, 2024, 10:51 — ИА Регнум. В Сирии в результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погибли 17 человек. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.
Помимо 17 погибших, 15 человек получили ранения различной степени тяжести, проинформировал телеканал.
«Системы ПВО сбили несколько воздушных целей. Есть погибшие. Нанесён некоторый материальный ущерб», — доложили в минобороны Сирийской Арабской Республики (САР).
Как передавало ИА Регнум, несколько человек погибли в Сирии в результате удара ЦАХАЛ по территории САР. Отмечалось, что Израиль нанёс удары в том числе по району Хайян, юго-восточнее Алеппо, расположенный в 360 км от Дамаска. Сработавшие системы противовоздушной обороны отразили некоторую часть ракет.
В октябре 2023 года ЦАХАЛ начала боевые действия против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа после массированного ракетного удара движения по Израилю. Помимо этого, израильская сторона также наносит удары по другим территориям, объясняя их поддержкой ХАМАС мусульманами из Сирии, Ливана и Ирана.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Израиль несоразмерно отреагировал на атаку ХАМАС и что его действия в отношении сектора Газа нарушают международное право.
Москва намерена активно поддерживать политико-дипломатические усилия арабских партнёров для урегулирования противоречий на Ближнем Востоке, заявил 16 мая президент Владимир Путин. Глава государства отмечал, что Россия последовательно выступает в пользу устойчивой, долгосрочной нормализации обстановки как на палестинских территориях, так и в Судане, Йемене, Ливии, Сирии, Ливане при непременном соблюдении суверенитета всех этих стран и уважении норм международного права.