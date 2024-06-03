Дамаск, 3 июня, 2024, 10:51 — ИА Регнум. В Сирии в результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погибли 17 человек. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

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Помимо 17 погибших, 15 человек получили ранения различной степени тяжести, проинформировал телеканал.

«Системы ПВО сбили несколько воздушных целей. Есть погибшие. Нанесён некоторый материальный ущерб», — доложили в минобороны Сирийской Арабской Республики (САР).

Как передавало ИА Регнум, несколько человек погибли в Сирии в результате удара ЦАХАЛ по территории САР. Отмечалось, что Израиль нанёс удары в том числе по району Хайян, юго-восточнее Алеппо, расположенный в 360 км от Дамаска. Сработавшие системы противовоздушной обороны отразили некоторую часть ракет.

В октябре 2023 года ЦАХАЛ начала боевые действия против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа после массированного ракетного удара движения по Израилю. Помимо этого, израильская сторона также наносит удары по другим территориям, объясняя их поддержкой ХАМАС мусульманами из Сирии, Ливана и Ирана.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Израиль несоразмерно отреагировал на атаку ХАМАС и что его действия в отношении сектора Газа нарушают международное право.

Москва намерена активно поддерживать политико-дипломатические усилия арабских партнёров для урегулирования противоречий на Ближнем Востоке, заявил 16 мая президент Владимир Путин. Глава государства отмечал, что Россия последовательно выступает в пользу устойчивой, долгосрочной нормализации обстановки как на палестинских территориях, так и в Судане, Йемене, Ливии, Сирии, Ливане при непременном соблюдении суверенитета всех этих стран и уважении норм международного права.