Москва, 3 июня, 2024, 02:18 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отправится с двухдневным рабочим визитом в Белоруссию, где проведут заседание Евразийского межправительственного совета, заявили 2 июня в российском правительстве.

Иван Шилов, ИА REGNUM Михаил Мишустин

В сообщении его пресс-службы уточняется, что визит охватит два дня — 3 и 4 июня. На заседании совета планируется рассмотреть широкий круг вопросов по дальнейшему интеграционному процессу в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Предполагается, что участники мероприятия уделят особое внимание транспортной инфраструктуре, таможенно-тарифному регулированию и климатической повестке.

Премьер-министр РФ также посетит в Минске международную специализированную выставку «Белагро-2024». Кроме того, он выступит на пленарной сессии, посвящённой продовольственной безопасности ЕАЭС.

Как сообщало ИА Регнум, 23 и 24 мая состоялся официальный визит президента России Владимира Путина в Белоруссию. Он и белорусский лидер Александр Лукашенко провели в Минске в узком составе переговоры, которые длились около двух часов.

Кроме того, прошла встреча в расширенных составах. Президенты обсудили вопросы безопасности и экономическое сотрудничество России и Белоруссии. Они также затронули вопрос интеграции двух стран.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что переговоры в Минске прошли очень хорошо. Путин во время визита высоко оценил развитие экономики России и Белоруссии.

31 мая Путин провёл телефонный разговор с Лукашенко. Президент России выразил собеседнику признательность за тёплый приём и гостеприимство, оказанные в ходе визита в Минск. Путин и Лукашенко, в числе прочего, в ходе разговора предстоящий обсудили саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), на котором планируется рассмотреть вопрос о предоставлении Белоруссии статуса члена этого объединения.