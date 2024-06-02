Лондон, 2 июня, 2024, 19:27 — ИА Регнум. Во время массированного удара по энергетической системе Украины было уничтожено «крупнейшее в мире хранилище природного газа», заявил британский эксперт Александр Меркурис в своём блоге на YouTube.

Иван Шилов ИА Регнум

1 июня министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в стране зафиксировали удары по энергетическим объектам в Днепропетровской, Кировоградской и Ивано-Франковской областях Украины.

«Помимо атаки на остатки теплоэнергетической системы, которая и так уже имеет серьёзные повреждения, похоже, конкретной целью также стало крупное подземное хранилище природного газа, где хранит газ и Евросоюз. Похоже, оно было построено ещё Советским Союзом, и это самый большой комплекс для хранения газа в Европе, а возможно, и во всем мире», — заявил эксперт.

Россия наверняка уже построила множество крупных газовых хранилищ на своей территории, а вот для Украины этот день стал плохим, добавил Меркурис. Он отметил, что Киев легко лжёт про количество сбитых ракет, но последствия уничтожения объектов энергоинфраструктуры скрывать куда сложнее.

В ответ на атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам российские войска регулярно бьют по местам дислокации украинских войск, техники ВСУ и наёмников, а также по инфраструктуре Украины.

1 июня российские военные также нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам энергетики Украины, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК). Все назначенные объекты были поражены. В Минобороны России сообщили, что удары нанесли в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики и транспорта.

Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко 11 апреля сообщил, что удары российских вооружённых сил по объектам энергетики Украины являются ответом на обстрелы со стороны ВСУ. При этом глава он подчеркнул, что Россия воздерживалась от такого ответа в зимний период из гуманитарных соображений. После серии ударов по российским энергообъектам Москва была всё же вынуждена ответить, добавил Путин.