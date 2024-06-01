Киев, 1 июня, 2024, 07:28 — ИА Регнум. Удары по энергетическим объектам зафиксированы в Днепропетровской, Кировоградской и Ивано-Франковской областях Украины. Об этом 1 июня сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко, сообщает пресс-служба украинского ведомства.

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины Герман Галущенко

По словам Галущенко, атакованы энергообъекты в Днепропетровской… Кировоградской, Ивано-Франковской областях. Нанесённый в результате ударов ущерб уточняется, аварийные службы уже работают над ликвидацией последствий.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в ночь на 1 июня на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. По данным украинских СМИ, взрывы прогремели в Полтавской, Черкасской, Львовской и Хмельницкой областях.

О пожаре на объекте критической энергоструктуры отчитался только глава Винницкой областной администрации Сергей Борзов.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил о взрывах в находящемся под временным контролем киевских властей городе Запорожье.