Вашингтон, 2 июня, 2024, 17:50 — ИА Регнум. Бывший президент США и претендент на пост главы государства Дональд Трамп выразил готовность рассекретить документы по убийству в 1963 году президента США Джона Кеннеди и терактам 11 сентября 2001 года. Интервью с ним 2 июня появилось на сайте телеканала Fox News.

Hubert Boesl/DPA/ТАСС

В нём он рассказал, что сможет сделать в случае победы на президентских выборах. Так Трамп заявил журналистам телеканала, что готов обнародовать засекреченные документы по убийству 35-го президента США, а также материалы по делу бизнесмена Джеффри Эпштейна. Он также напомнил, что, будучи президентом США, уже рассекретил несколько документов по делу Кеннеди.

Таким образом Трамп, как считают журналисты, надеется вернуть доверие американцев к ЦРУ и ФБР.

Вокруг этих трёх дел годами строились различные теории. Убийство Джона Кеннеди произошло 22 ноября 1963 года. Известно, что он стал жертвой стрелка-одиночки Ли Харви Освальда. Однако когда стрелка переводили из полицейского управления в тюрьму, его застрелил владелец ночного клуба Джек Руби.

Загадкой остаётся и смерть в тюрьме американского бизнесмена-педофила Эпштейна в 2019 году. Предварительная причина смерти — самоубийство. Он ожидал суда по обвинению в сексуальных преступлениях в отношении несовершеннолетних. После его смерти появилось несколько конспирологических теорий. Подозрения, в частности, вызвали множественные переломы в области шеи, которые характерны для удушения.

Относительно событий 11 сентября также есть несколько неофициальных теорий. Согласно одной из них, обрушение башен Всемирного торгового центра случилось не в результате пожара, вызванного столкновением самолётов с башнями, а из-за подрыва взрывчатых веществ, установленных в здании заранее.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Дональд Трамп и действующий президент США Джо Байден рассматриваются в качестве главных кандидатов на пост.

Как сообщало ИА Регнум, 30 мая присяжные вынесли обвинительный вердикт Трампу в деле о подлоге финансовой документации в компании Trump Organization. Сам Трамп назвал себя политзаключённым, но отметил, что никогда не сдастся. Экс-президент заявил, что оспорит приговор.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя вердикт Трампу, заявил, что в США фактически идёт устранение политических соперников.