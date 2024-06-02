Киев, 2 июня, 2024, 15:32 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел Украины начало скрытую мобилизацию сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Их заставляют писать рапорты на перевод в нацполицию (НПУ) или на увольнение, после чего отправляют на фронт, сообщил 2 июня депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов).

ИА Регнум

«Тем самым на официальном уровне должно сложиться впечатление, что спасатели по собственной инициативе увольняются из ГСЧС и переходят в НПУ, и их никто не мобилизует, это их добровольное желание. Руководители просто снимают с себя ответственность», — написал Гончаренко.

Он добавил, что в реальности ведомства составляют списки на перевод без согласия спасателей. При этом условия перевода, службы, расторжения контрактов и дальнейших последствий спасателям не объявляют.

Как сообщало ИА Регнум, 1 июня депутат Рады заявил, что власти Украины решили мобилизовать сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). По его сведениям, бронь с части спасателей уже сняли. Гончаренко назвал это решение абсолютно безумным, так как за сотрудников никто не сможет выполнять столь сложную и опасную работу.

Таким событиям предшествовало принятие на Украине нового закона о мобилизации, который вступил в силу 18 мая. Документ предполагает в том числе отмену нормы об ограниченно годных, а также снижение призывного возраста с 27 до 25 лет. Закон также вводит многочисленные ограничения прав для уклоняющихся от призыва.

В результате сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования — аналог военкомата на Украине) стали без разбора мобилизовывать жителей страны. 1 июня стало известно, что военно-врачебная комиссия признала годным к службе в Вооружённых силах Украины (ВСУ) мужчину с олигофренией (умственная отсталость) и пороком сердца. По данным местных СМИ, мужчина прошёл ВВК за 30 минут, после чего его признали годным к военной службе в ВСУ. При этом отмечается, что на диагноз никто из медиков внимания не обратил.

30 мая сообщалось, что ТЦК в Оболонском районе Киева вновь прислал повестку умершему спортивному журналисту Артёму Франкову. Мужнина скончался в 2023 году. В апреле появилась информация о том, что по адресу, где проживал Франков, приходила повестка. Представители Оболонского ТЦК тогда признали факт рассылок умершим людям. После указанного случая Франкову направили ещё как минимум две повестки. При этом в каждой них были указаны разные даты рождения покойного. Согласно повесткам, Франкова вызывали на медицинский осмотр.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала новый закон о мобилизации на Украине актом геноцида украинцев. Она сравнила методы, которые использует киевский режим, с тем, как действовало руководство нацистской Германии.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя подчёркивал, что закон фактически лишил украинских мужчин призывного возраста всех прав.