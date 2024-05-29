Киев, 30 мая, 2024, 02:47 — ИА Регнум. ТЦК (территориальный центр комплектования — аналог военкомата на Украине) в Оболонском районе Киева вновь прислал повестку умершему спортивному журналисту Артёму Франкову, сообщило украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация на Украине

Мужнина скончался в 2023 году. В апреле появилась информация о том, что по адресу, где проживал Франков, приходила повестка. Представители Оболонского ТЦК тогда признали факт рассылок умершим людям.

После указанного случая Франкову направили ещё как минимум две повестки. При этом в каждой них были указаны разные даты рождения покойного. Согласно повесткам, Франкова вызывали на медицинский осмотр.

Журналисты также привели новое заявление сотрудников ТЦК, которые утверждают, что рассылка повесток продолжилась, поскольку учётные данные журналиста в военкомате не обновились.

Как сообщало ИА Регнум, 18 мая на Украине вступил в силу закон, устанавливающий новые правила мобилизации и предполагающий в том числе отмену нормы об ограниченно годных, а также снижение призывного возраста с 27 до 25 лет. Украинских мужчин в возрасте до 55 лет, получивших инвалидность второй и третьей группы после начала спецоперации, обязали проходить повторную медицинскую комиссию.

22 мая появилась информация о том, что в Николаевской области Украины прошли акции неповиновения сотрудникам ТЦК. Участники протестов заявили, что военкоматы забрали всех мужчин, из-за чего в стране некому работать.

26 мая сотрудник районного ТЦК во Львове Владимир Гренюх заявил, что только 2% из всех тех, кто получил повестку, приходят в военкоматы. Он также назвал правильным ужесточение мер по мобилизации на Украине.