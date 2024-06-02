Москва, 2 июня, 2024, 15:20 — ИА Регнум. С введением прогрессивной шкалы НДФЛ в стране вряд ли возникнет проблема увеличения случаев ухода от налогов, заявил 2 июня глава Минфина Антон Силуанов в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Иван Шилов ИА Регнум

Глава ведомства напомнил о важном принципе, который закладывался при подготовке налоговых изменений. Он заключается в том, что налоговая система в России должна быть конкурентоспособной.

«Говорить о том, что ради этих изменений будут люди нарушать закон, а это, кстати говоря, ответственность существенная, в том числе уголовная, мне кажется, что вряд ли это произойдёт», — заявил Силуанов.

Как сообщало ИА Регнум, Минфин 28 мая предложил ряд налоговых изменений. Правительство 30 мая одобрило пакет законопроектов, включающий поправки в закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов и поправки в налоговый и бюджетный кодексы.

Предложенные Минфином изменения предполагают выстраивание прогрессивной шкалы НДФЛ — налога на доходы физических лиц. Согласно нововведению, ставка подоходного налога останется на уровне 13% только для граждан, чей годовой доход не превышает 2,4 млн рублей.

При доходах от 2,4 млн до 5 млн рублей в год ставка НДФЛ может составить 15%. При годовом доходе до 20 млн рублей она вырастет до 18%. Если доход гражданина достигает 50 млн в год, ставка будет на уровне 20%, в случае, если доход превышает 50 млн, ставка НДФЛ составит 22%.

Одобренные правительством изменения будет рассматривать Госдума. Депутаты 1 мая начали рассмотрение законопроекта о возврате 7% из 13% уплаченного подоходного налога семьям с двумя и более детьми. Для получения семьёй ежегодной налоговой выплаты её доход не должен превышать полтора прожиточных минимума на душу населения в регионе проживания.